侯友宜頒贈「保境佑民」匾額。（李奇叡攝）

下周四是農曆5月25日，為深坑集順廟保儀尊王及保儀大夫聖誕，新北市長侯友宜今（19）日特別前往參拜賀壽，並敬獻「保境佑民」匾額，盼疫情退散，經濟再起，民眾回歸正常生活。

侯友宜說，長年以來保儀尊王、保儀大夫不僅保境佑民，還以斬鬼除瘟聞名，這次參拜最重要的是求保佑疫情回到穩定，老街的生意能夠再起，讓經濟回到以往歲月。

侯友宜表示，近期新北市所有的觀光休閒景點，尤其是老街，人潮因為好天氣逐漸回流，希望大家防疫之時也不忘帶動經濟，讓受到疫情影響的店家經濟都能快速恢復。

侯友宜指出，集順廟有百年歷史，不只是地方重要信仰中心，更見證深坑老街為茶葉等物資集散中心的歷史發展。

侯友宜感謝集順廟積極從事公益及社會教化，捐助偏鄉部落、低收入戶、公益基金會，同時也推展鄉土及廟宇文化，對地方嘉惠良多。

集順廟主任委員高銘金補充，廟內主祀保儀尊王及保儀大夫雙忠聖王相傳是唐朝安史之亂時死守睢陽而殉難的張巡、許遠兩位忠臣，亦稱「雙忠」，專司驅逐蟲害，保護禾苗，也是茶產業的守護神。

新北民政局長柯慶忠指出，深坑早期是茶產業重要產地，日治時期深坑、石碇地區種茶戶達3000多戶，深坑老街也因地利與運輸之便，成為文山地區茶葉集散中心，而茶農多參拜雙忠聖王，保佑茶葉生長。