民進黨昨（18日）正式提名新竹市長林智堅參選桃園市長、新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長，對此國民黨台北市議員王鴻薇點名有意參選台北市長的副市長黃珊珊，表示報導指出沈最遲將在6月投入選戰，而不只沈慧虹，新北市長侯友宜2018年確定參選後也辭去新北市副市長，「前有侯友宜，後有沈慧虹」，她直言「新北、新竹可以，台北為何不可以？」，黃珊珊若真的想選北市，就應請辭台北市副市長！

王鴻薇今（19日）在臉書發文表示，民進黨已確定新竹市長選舉將由現任副市長沈慧虹參選，而據報導，沈慧虹宣布最晚將在6月底前辭職，投入選戰，「之前我們就說過侯友宜在2018擔任新北市副市長，在決定參選的時候，就毅然決然請辭避嫌」，現在決定投入參選的沈慧虹也一樣立即請辭。

王鴻薇直言，副市長參選市長不是問題，不過和其他議員、立法委員參選不同，副市長手握行政資源，佔盡優勢。她點名並質疑黃珊珊「現在出門視察身邊一定會有台北市府的官員，這不是動用行政資源？」王鴻薇同時提到，上週黃珊珊與里長以米粉會的形式聚會喝酒，期間還拿出自己的民調來說服里長他的勝選可能，她質疑「這樣到底是市府的視察，還是選舉活動？」

王鴻薇更指出，黃珊珊所謂的市政行程，經常帶著一批根本不具公職身份的民眾黨市議員候選人，她痛批黃珊珊「一副母雞帶小雞的架式，明明就在選舉，卻可以拿著行政資源做禮物」。最後王鴻薇喊話黃珊珊「要選台北市長，就不要再硬拗下去，新北、新竹可以，台北為何不可以？」