大陸女星范冰冰2018年經歷陰陽合約風波，重創演藝事業、形象一落千丈，儘管如此，范冰冰仍積極復出，不只轉戰美容副業，並在日前飛到韓國客串電視劇《Insider》，不過范冰冰近日卻被陸媒拍到，疑似有新戀情，和凸肚男子互動親密，兩人在戶外擁抱、親手和頭，對此，范冰冰尚未公開回應，不過她則一如往常在網上分享保養日常。

范冰冰經歷稅務事件，不只重創演藝事業，她與男星李晨的婚事也因此告吹，兩人在2019年宣布分手，單身3年多的范冰冰近日則被大陸狗仔拍到，她帶著眼鏡高壯男與家人聚餐，范冰冰不時摸男子微凸的肚子，兩人親密地在戶外擁抱、摟腰，還親吻手和額頭，關係不言而喻。

面對疑似新戀情，范冰冰沒有公開回應，不過她則是一如往常在小紅書分享保養日常，並發文：「一直想做的事，終於...很妙...」，只見范冰冰大方頂著素顏、只擦唇膏就入鏡，她透露之前都在家防疫，保養比較鬆懈，而近期疫情趨緩，終於到美容院護膚，「我在家裡很懶，就希望到美容院來享受一下」。

范冰冰分享保養日常。（圖／取材自范冰冰小紅書）

范冰冰親民曬出6分多鐘的保養影片，不過網友則把焦點放在她的緋聞上，紛紛留言：「實在戀醜了」、「千萬不要戀愛腦」、「姐，找個帥哥吧」、「提高擇偶戀愛眼光吧」。