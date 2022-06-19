為何外界總是關注新冠病毒外洩實驗室的假說？

英國《週日郵報》（Mail on Sunday）18日引述消息人士報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）私底下相信，新冠病毒是在武漢實驗室發生「災難性意外」後外洩的。

有關新冠病毒起源自哪裡，世界衛生組織至今都公開表示「不排除所有假設」，不過《週日郵報》引述一名高階政府消息人士指出，世衛秘書長譚德塞近期向一名高階歐洲政治人物透露，他認為最有可能的解釋就是武漢實驗室發生「災難性意外」，導致病毒從2019年底開始傳播。

全球自2019年底爆發新冠肺炎疫情，至今超過1800萬人病歿。《週日郵報》先前率先披露，西方情報單位關切武漢病毒研究所，因為武漢科學家進行實驗的冠狀病毒是從1000英里外洞穴的蝙蝠身上採集而來，與外界揣測新冠病毒起源的洞穴一致，美國、澳洲等西方國家也公開呼籲對武漢病毒研究所進行調查。

自疫情開始，世界衛生組織就因為對北京態度「畢恭畢敬」、接受北京指病毒外洩說是「陰謀論」的抗議而飽受批評。

針對病毒起源，世衛專家小組赴武漢進行調查，並且在2021年2月召開記者會，指出調查總結排除實驗室外洩假說，認為病毒較有可能透過動物直接傳人、中間宿主傳人、冷凍食品傳人等3種途徑進入到人類社會，不過譚德塞隨後又改口，指出對所有假設持開放態度。。

報導指出，在缺乏支持新冠病毒為「人畜共通」（即動物傳人）的有力證據下，世衛目前對外的態度變得更為中立。

譚德塞本月稍早坦承，關於病毒來自哪裡、如何進入人群，「我們還沒有答案」，「了解病毒起源，在科學上非常重要，以預防未來的流行病及大流行。」

譚德塞說：「但道義上，我們也欠那些染疫者、死者及家屬一個交代，時間拖得愈久就愈困難，我們必須加快步伐、急迫採取行動。」

「一直到有證據讓我們認定或排除特定假設前，所有假設都應該擺在檯面上。」他強調追溯新冠病毒起源的工作必須與政治切割，呼籲包括中國大陸在內等所有國家合作。