疫情指揮中心曾表示，染疫後三個月內體內有一定的抵抗力，如同吃到無敵星星，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰曾酸無敵星星說是「活在平行時空」，他今日再度發文表示，並非確診就能終身免疫，因為染疫康復後仍有機會再次感染，甚至經歷第三次，且多次染疫的後遺症不小。

蘇一峰今（19）日於個人臉書指出，以目前的資料看來，確診後康復的人，體內抗體足夠再守一陣子，但並非感染一次就終身免疫，且多次染疫的後遺症不小。他表示，能夠避免染疫還是應該避免，能夠守住愈久愈好，當新冠病毒不斷變異，越後面出現的變異株，感染後產生的抗體，能防守更多的病毒株，越後面研發的疫苗也越有效。

蘇一峰日前也根據美國頂尖期刊《Science》表示，南非科學家發現，有10萬5323人疑似二度感染Omicron，更有不少人經歷3次確診，當國外都在強調會重複感染時，卻只有台灣稱染疫後會有無敵星星，他怒轟是「充滿台灣價值無敵星星，根本是活在平行時空」。

貼文引發不少網友留言，「所以根本就沒有所謂的無敵星星及群體免疫，只能夠小心防疫顧好自己」、「沒有無敵星星，一直重覆感染，共存的殺傷力太大了」、「只能共存到天荒地老了」、「下半年的情況真的令人擔心」、「真的是沒完沒了」、「疫苗趕不上變異速度，太難受了」。