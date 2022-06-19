仁武區仁林路設「汽車、機車不得並行」標字。（高雄市交通局提供／高雄洪靖宜傳真）

高雄市仁武區仁林路一帶工廠多，大貨車往來絡繹不絕，汽機車並行險象環生，交通局為改善仁林路交通安全，部分路面重鋪後，首度並於路面增設黃色「汽車、機車不得並行」標字提醒駕駛，減少汽機車車禍事故風險。

仁武區仁林路沿線工廠眾多，有許多大型車行駛，加上仁林路也屬於水管路的替代道路，汽車、機車車流量也不少。但現行車道單向僅有1個車道，寬度約3.3公尺，大、小車混流，又加上大型車行車視線上容易有視線死角，容易發生交通事故。

為避免大型車輛、小汽車與機車並行增加事故風險，高市府交通局進行交通安全工程改善，除將部分路面重鋪，並首度在該路段路面最窄處增設「汽車、機車不得並行」標字，提醒駕駛，短時間內先用來警示，未來將持續觀察，不排除有拓寬可能。

交通局說，由於該路段電桿並未下地，沿線設有路肩，於路肩較寬處增繪槽化線，避免機車誤入，防止自撞、自摔事故發生；並於沿線路口增設機車停等區，讓機車與汽車分流，綠燈亮時機車可提前紓解，減少與汽車交織產生碰撞風險。

加上考量仁林路烏林社區附近路寬大幅縮減，為保障用路人行車安全，因此限制35噸以上大貨車進入仁林路，如有通行必要，需向警察局仁武分局申請臨時通行證，審核同意後才可通行。烏林里林文斌里長表示，仁林路因產業發展，來往大型車輛多，肯定市府透過改善鋪面、標線劃設、車種管制來增進當地交通安全。

交通局說，透過交通工程手段來改善交通問題是其中一種方式，但避免交通事故的發生，最重要的還是用路人守法的觀念及安全的駕駛行為。