為推動環保綠色消費習慣，行政院環保署規範從今年7月1日開始，包括飲料店、便利商店及速食店、超級市場等4類連鎖業者，應折扣消費金額5元給自備飲料杯的民眾，台中市目前列管4類業者共3000多家，環保局強調，7月1日起將加強稽查，違者可依廢棄物清理法裁罰1200至6000元。

環保局長陳宏益表示，環保署在今年4月28日即公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，取消過去連鎖飲料店提供自帶環保杯的優惠方式，回歸到以具體現金折扣方式，盼藉由強化及擴大各項源頭減量措施，鼓勵民眾養成綠色消費習慣，藉以減少垃圾量及使用塑膠製品。

環保局指出，目前台中市列管的3000家飲料店、便利商店、速食店及超級市場等4類連鎖業者，經稽查、宣導後，都表示願意配合此措施；環保局7月1日起將執行管轄業者稽查作業，業者必須在營業場所標示「自備飲料杯省幾元」，的標示，若不符規定將可裁罰。