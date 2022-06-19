新北市泰山高中機械科自2014年與臺北城市科技大學合作策略聯盟，協助學生將具備創新概念的作品申請專利，機械科每年高三有3成學生取得經濟部智慧財產局審查通過專利證書，統計迄今的專利證書高達50件，展現新北技職學生的創意發明能量爆棚。

教育局長張明文表示，適性揚才是教育過程重要關鍵，透過新北大教育計畫讓校校結合科技大學資源，學生可在真實情境落實專業技能應用，縮短學用落差，實現務實致用精神。期待學子在個人興趣和能力上找到最適合生涯方向。

泰山高中機械科每年申請專利數在新北各校中名列前茅，有賴於學校重視孩子的創意設計力，在高三時安排專題實作課程，積極訓練學生組織、應用、統整、創新與研發能力，以小組團隊合作完成具有價值作品，同時輔以辦理成果發表，讓每組學生進行口頭簡報，培養學生解決問題與溝通表達的素養。

臺北城市科技大學機械系副教授楊子毅表示，泰山高中學風自由，技職學生具備很好的創意及實作能力，藉由大學及高中的師長們引導鼓勵，培養同組學生團隊合作能力，完成許多精彩作品。

泰山高中校長孔令文表示，機械科擁有豐富學識涵養技術的老師，並有新穎充足設備，為學生在學習上營造優良軟硬體環境，期許每位學生成為適應現在生活及面對未來挑戰的人。

前機械科主任許恭維也說，學生在高中階段就自己開發專利相當不簡單，只要放對位置就是天才，拿掉舊有標籤與思考方式，用全新視界看世界，創造力是可以被激發的。

已畢業的校友李盈德表示，回想當初跟同學一起發明「投球練習器」，起因是看到夜市有許多投球練習器遊戲，將九宮格擊倒後還要個別將宮格推回原位，費時費力，因此設計只要拉動拉桿一次就可同時回復所有宮格專利，省時又能盡情投球。

機械三甲的學生楊岱勳表示，全球疫情嚴重，許多人飲食習慣改由外送，因自己在飲料店打工，發現載送飲料容易傾倒，在同學們腦力激盪下利用學校實習工場的機具設備，合力設計出輕巧且方便攜帶、不占空間的收納式杯架。

機械三乙學生陳柏叡同學的開瓶器作品，今年順利申請通過專利，他開心表示，自己讀國中時便對動手實作課程非常感興趣，因此就近選擇學校機械科就讀。