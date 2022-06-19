兒少染疫後出現「長新冠」狀況，不僅影響上學跟人際關係，也讓他們難以集中注意力，北市聯合醫院醫師姜冠宇在臉書上指出，要研究兒少長新冠或後遺症，如果預期族群多起來，不要都用紙本問卷，應該「超前部署」用更有效率的電子化評估調查，別讓注意力下降的病人難為。

姜冠宇表示，WHO在兒童青少年「長新冠」研究定義為確診後有症狀干擾日常生活、持續12周、3個月，在此之前長新冠的定義有很大的歧異，各項論文都有1％到51％不等的數字。

姜冠宇解釋，定義決策的過程，4月刊登於BMJ英國醫學雜誌，透過三次專家共識會議，得到高度共識，但文章是去年11月底送件、今年2月審核通過、4月刊登，所以應還沒看到Omicron相關後遺症或長新冠會帶來的改變。

姜冠宇說明，高度共識的定義為兒童或青少年確診後，症狀持續或發展，不能用另一種診斷來解釋；影響他們的身體、心理或社會福祉；達到干擾正常生活功能，例如，學校、工作、家庭或人際關係：確診後至少持續 12 周，即使症狀在此期間有增有減。

姜冠宇補充，成人長新冠目前依WHO和疾管署所列定義，是3個月後、持續至少2個月的症狀，不能由其他病因解釋者，而美國有些官方說明，看起來沒在管3個月前或3個月後定義，這份刊登BMJ的英國Delphi決策也沒提及這件事，只強調持續時間。

姜冠宇表示，研究定義應該跟臨床定義有一些區別，所以台灣目前出現在追蹤門診的成人，至少都是後遺症，如果由確診高峰在五月來推算，真正要達到長新冠定義的首波族群，最快在今年八月之後才會出現。

姜冠宇說明，新冠追蹤門診若不是納入近期出院長者，絕大半都是年輕人與青少年，他們的睡眠和生活表現嚴重被干擾，且來掛診的年輕朋友也都反應睡眠縮為2到3小時，但也有少數很快就恢復的案例，也許未來年輕族群會適用修改後的定義。

長新冠的研究非常複雜，姜冠宇建議，如果預期族群多起來，不要傻傻的都「紙本問卷」，應該要更有效率的電子化評估調查這些複雜症狀，要注意力受損的後遺症或長新冠的病人完成這些紙本問題，真的很難為他們。