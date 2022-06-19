南投市54歲吳姓男子18日清晨撥打110報案電話，自稱躁鬱症病發有輕生念頭，警方到場處理，吳男竟開車衝撞警車逃逸，最後自撞電桿才停止遭逮，期間波及路旁2輛車、造成2警手部受傷。警詢後，19日依妨害公務、公共危險、毀損及傷害等罪嫌移送，針對受損的車輛將將依法定程序辦理求償。

南投警分局指出，吳姓男子當時清晨6點多，獨自1人駕車至南投市千秋里1處田間小路後，撥打110報案電話，自稱有躁鬱症傾向，因近日未服用藥物控制病情，有輕生念頭。南投派出所警員柯亭君、李仁華獲報後立即前往處置，員警在名間鄉新丹巷發現吳嫌所駕駛車輛後準備前往協助，在員警尚未下車時，吳嫌竟突然啟動車輛正面撞擊警車，2名員警見狀立即下車，喝令其停車並呼叫支援，吳嫌仍繼續推擠警車直到落入路旁水溝，還意圖衝撞員警後逃逸。

南投警分局指出，2名員警立即呼叫警力支援，警員曾柏瑋、賴元慶到場發現吳嫌車輛後隨即尾隨在後並喝令停車，但吳嫌並未停車，反而沿途以蛇行方式行駛，途中撞及路旁2輛車輛，最後在南投市千秋路217巷口撞到電線桿後才停下來，2名警員隨即下車以警棍擊破吳嫌車輛兩側車窗後將其控制並逮捕，過程中造成李姓員警手指扭傷及曾姓員警右手無名指及小指撕裂傷，所幸沒有大礙，也沒有造成其他危害。

南投警方依妨害公務、公共危險、毀損及傷害等罪偵辦。經查吳嫌並無飲酒情形，至於為何衝撞員警車輛、是否有精神方面疾病等，警方將深入了解以釐清案情；另警用車輛及路旁遭波及民眾車輛損壞後續賠償事宜，警方表示將依法定程序辦理求償。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980