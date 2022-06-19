台北市希望市集今(19)日舉辦南方澳鮪魚推廣行銷活動，國民黨台北市長參選人蔣萬安也來到現場與民眾互動，蔣萬安表示，只要當上台北市長，台北、宜蘭不只是鄰居，更是零距離，絕對大力推廣黑鮪魚。

蔣萬安致詞表示，自己就是宜蘭女婿，只要有機會到南方澳都會吃黑鮪魚，不只肉質鮮美，也吃到滿滿的人情味。

然而疫情期間台北市餐廳營業受到影響，也衝擊漁民生計，蔣萬安掛保證，只要自己當上台北市長，絕對會擴大舉辦黑鮪魚促銷活動，讓台北和宜蘭不只是鄰居，而是零距離。

蔣萬安表示，為達到零距離，必須建立優質、快速、價格合理的銷售管道，讓南方澳漁產可以讓台北市民享用，一定會好好推廣自己的第二故鄉。

農委會漁業署代理署長范美玲表示，每年4到6月是鮪魚、鬼頭刀最肥美的產季， 未來會透過多重管道，讓大台北地區消費者可以更方便買到宜蘭漁產，也鼓勵當國內疫情趨緩時，民眾可以到南方澳走走。