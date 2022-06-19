美國聯邦準備理事會(Fed)升息3碼、美元轉強等因素影響，導致國際油價震盪小跌，惟新台幣貶值，依浮動油價機制計算，汽柴油原應每公升各漲7.7元及9.3元，中油指出，在實施油價平穩雙機制，調降貨物稅汽、柴油各吸收9.8元及10.8元後，明（20）日起國內汽、柴油各調漲0.1元

調漲後，92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.4元。

中油表示，Fed升息3碼、美元轉強以及7月美國本土頁岩油日產量增加等因素影響，導致國際油價震盪小跌，惟新台幣兌美元匯率貶值0.217元，國內油價依公式計算漲幅為0.17％。

按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲7.7元及9.3元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收7.2元及8.8元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收7.6元及9.2元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.1元。

中油指出，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的7.6元及9.2元均由中油吸收下，累計111年至5月底止共吸收約127.92億元。