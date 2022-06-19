台南市長黃偉哲與做工行善團到柳營為弱勢修屋。(台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真)

台南市勞工局多年來結合「有情有疼心ㄟ厝-做工行善團」修繕志工隊，為弱勢家庭修繕房屋，19日再分別前往柳營區和嘉義縣大埔鄉修屋，市長黃偉哲特地至柳營區修繕現場關心黃姓案家，親自安裝水龍頭及油漆牆面等，黃姓案家也是黃偉哲任內第100戶完工的「希望家園」。

黃偉哲表示，感謝慈濟基金會、各工會志工及民間企業團體的善行義舉，19日迎來任內第100戶弱勢家庭房屋修繕完工，也是「做工行善團」推動以來的第182戶，各界以愛心協助案家改善生活環境品質，見證社會有愛、城市有愛，台灣是有愛的國度。

柳營區公所區長陳玉惠表示，案家受慈濟志工關懷多年，黃姓案家男主人打工維生，無力沒錢整理環境，越南籍女主人精神狀況不穩定，對獨生女關懷不足，經由在地的農農聚場場長王筱茜將黃家女兒帶進社區輔導，並請新向陽協會會員關懷越籍女主人。

在多方溝通下，案家終於在做工行善團協助下，配合一起改善整體環境，案家修繕前的衛浴設備在屋外，廁所環境簡陋，衛生環境不佳，房屋因年久失修，門板、窗台等遇雨會滲漏水，經修繕後，改善衛生環境，房屋不再漏水，還有志工貼心修復的二手家具。

公所也協助整理屋外環境，積水的庭院由在地松右土木包商無償贊助鋪上級配碎石，柳營清潔隊、公所勞務役投入整理，堆積如山的垃圾也清走。黃姓案家的親友也到場感謝做工行善團及公所等人員，黃男親戚表示，大家對改善環境都是有心無力，幸好有這麼多善心人士出面，他們也不用再替黃男擔憂。

黃偉哲也準備紅包、電鍋及勞工局晴天坊的涼被組贈送給案家，作為完工入厝禮。此件修繕案參與者眾，包括慈濟基金會、豐成建設開發公司、鴻仲生物科技公司動員志工清潔案家環境及捐助修繕材料費用；台南市實踐夢想者聯盟協會長期結合Panasonic台灣松下電器等企業贊助電器、物資。