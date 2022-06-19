民進黨選對會建議徵召立委蔡適應為基隆市長候選人。今日上午蔡受訪時表示，非常樂意參與各種議題辯論，相信透過論述能讓市民看到城市的發展和進步，並提及選戰最大挑戰，是不讓基隆再走回頭路。

今日上午蔡適應在市長林右昌陪同下，於西二主展場接受媒體聯訪。林右昌說，蔡是接棒、延續建設的不二人選，在公督盟評鑑是表現非常優秀的立委，由蔡接棒基隆市政，相信可將自己擘劃好的藍圖、願景繼續延續下去，不僅對蔡有信心，也對未來基隆進步有信心。

對於國民黨基隆市長參選人謝國樑提出，麥當勞愛三店、漢堡王相繼退出基隆，代表城市消費正逐步衰退。林右昌回應，麥當勞休業和生意無關，主要是企業有其他經營考量，至於漢堡王則是和屋主間有租金問題，他提及，本市率先走出疫情，也會率先復甦，如同這10天城博會的榮景。

蔡適應也強調，從城博會到場人數可得知，基隆是活潑朝氣、經濟發展強韌的城市，相信現階段所有產業也許有整型、變化，但未來他們仍會繼續投資基隆，對基隆有信心。

此外，媒體詢問，對於謝國樑拋出舉辦辯論會的看法時，蔡適應說，他參與過多次選舉，每次只要有電視台詢問是否有意願出席辯論會活動，都是勾選同意參加，但可惜的是國民黨籍對手都不同意。他認為，沒有所謂「誰下、誰不下戰帖」的問題，很期待媒體就相關議題彼此討論，非常樂意參與，也相信能藉此讓市民更了解基隆的進步與未來。

蔡適應指出，林右昌創造基隆有史以來，執政最棒的好成績，自己也是基隆選出唯一的立委，一定會持續努力。最後，他提及，對於年底選戰中，最大的挑戰就是不讓基隆走回頭路。