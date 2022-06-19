竊賊借運將手機偷拔手機SIM卡 網路盜刷遊戲點數遭逮

42歲董姓慣竊，去年4、5月間，搭乘計程車時佯稱手機沒電，向司機借用手機撥打電話，竟以熟練手法拔出手機內的SIM卡，歸還手機後將SIM卡插入準備好的手機內，並立即上Google商店購買遊戲點數，隔月又北車附近的網咖內竊取手機，警方調查董嫌至少犯案15起，中正一警分局上月底，循線逮捕董嫌到案，依竊盜等罪函辦。

警方表示，董嫌常利用車站人潮聚集的地方，搭乘計程車，下車時假意向司機表示手機電量耗盡，有急事需打電話友人，並趁司機不注意時，以熟練手法拔下SIM卡，再將手機歸還給，下車後立即將卡片插入準備好的手機，以小額支付上網購買遊戲點數。

董男以此方式詐騙至少15起，被害人遍及大台北地區，不法所得近20萬，警方早已鎖定身分，但因董嫌非常狡猾，四處躲藏。去年5月，發現他又潛入台北車站附近的網咖，鎖定暫時離開座位的客人，進入包廂竊取手機得逞。

警方經過1年的追查，上月底在路邊盤查到董男，隨即被帶回警局依法函辦，借手機盜刷點數涉犯竊盜、詐欺、電信法等罪，偷手機則依竊盜罪送辦。警方表示，將秉持勿枉勿縱、嚴查究辦之精神，查緝不法，並提醒民眾嚴防類似手法，如遇有相關情事可向轄區警察機關報案。