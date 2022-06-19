新北市第一公有市場座落在新莊老街周邊，但老街近年來逐漸沒落，加上市場建物老舊，連帶影響商家生意，地方民代也不斷催促改建進行。市場處已啟動規畫，預計採用異地改建方式，將市場內301攤販，遷至新莊運動公園旁新址，預計2029年前完成進駐，並將舊市場改建為複合型市場。

新莊老街距今已也300多年歷史，周邊有廣福宮、文昌祠、慈佑宮及武聖廟等二、三級古蹟，不過因為區域建物老舊、道路狹隘等因素，近年來逐漸沒落，座落在老街內部的新莊第一公有市場距今已有近50年歷史，2層樓建物內多販賣鮮肉品、漁獲和蔬果，已成為地方民眾的固定採購點。

為了避免市場沒落發展，市府近年啟動公有市場改造計畫，並多次與新莊第一公有市場攤販溝通，2020年達成共識，將採異地新建方式規畫。市場處表示，市場待文高二市地重劃後，預計在2026至2029年辦理異地改建及既有攤商進駐，目前規畫地下層做停車場使用、地上1至3層作為市場使用，4樓以上做多目標使用。

另外，原址大樓因屋齡老舊，預計2029年啟動改建，規畫成綜合性餐飲與購物商場的複合型商場，目前預計地下1、2樓為停車場、1至2樓作為綜合性餐飲與購物商場、3至6樓為商業空間，全案預計2033年完工啟用。

市議員鍾宏仁表示，新莊有40多萬人口，轄內有12處市場用地，但僅有第一市場是公有市場，雖然異地改建位置佳，市府也承諾會不會將管理權交由民間，但市場原址部份希望市府妥善規畫，採用BOT興建後，廠商可能會以改以連鎖超市進駐，擔憂衝擊周邊老街攤販生計，盼市府考量周邊民眾意見，打造符合地方文化的複合式商場，連帶帶動新莊發展。