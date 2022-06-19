台中捷運綠線營運已滿周年，藍線送中央審議後，本月16日通過環評初審，綜合規畫報告還在交通部審查中，市長盧秀燕上午出席台中國際會展中心簽梁活動時特別感謝中央通過環評，但她強調，目前萬事皆備，只待行政院核定後就可開工，呼籲行政院儘速核定。

台中捷運藍線全長24.78公里，西起台中港附近，之後先以高架型式沿台灣大道往東行、高架路段約有10.3公里，到龍井後改以地下型式繼續沿台灣大道往東至台中車站附近、地下路段長約14.48公里，沿線共設有8座高架車站、12座地下車站與1座機場，並將與綠線以十字方式交會形成路網。

行政院環保署日前召開中捷藍線環境影響評估初審會議，市府交通局表示，針對環評小組提出因地震頻繁，要求強化藍線耐震韌性功能設計、增加工程災害評估說明，以及補充施工營運期間的空氣汙染、噪音震動等防治作為說明等，交通局已透過視訊會議說明並獲肯定，此案將繼續送環評大會審查。

而針對環評初審會議中，有委員建議應針對工區內的裸露面積可行性、石虎棲地確認穿越及增設紅外線自動相機、檢核植栽補植計畫等相關事件，交通局也強調，市府一定盡最大努力保護環境生態，減少藍線對周邊環境影響，近日內將補足說明內容。

盧秀燕則特別感謝中央通過環評初審，她強調，對的建設、重要的建設，市府排除萬難一定要做，現在只要行政院核定，藍線就可以開工，希望最後所有階段都能完成，也拜託行政院儘速核定。