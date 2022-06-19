夏至即將在6/21到來，正式進入夏天，國際天星風水命理專家邱彥龍老師指出，生肖屬虎、馬、豬、猴的人，在6/21~7/7這段時間財運爆棚、飛黃騰達，運勢如火箭升空，一定要好好把握。

Top4：虎

屬虎的朋友在這段時間能受到照顧與關懷，且家庭和樂，還可以靠房地產賺到不錯的財富，雖然偏財運旺，但記得見好就收，只要工作開心就財富自滿，不要與人鬥嘴，一笑泯恩仇。

Top3 ：馬

屬馬的朋友在這段期間能快速成為焦點、名氣大增，多關心照顧別人，會帶來財運並讓自己名利雙收，人緣桃花也超級旺，多多誇讚他人，可以讓自己粉絲暴增，獲得眾人喜愛。

Top2：豬

屬豬的朋友在這段期間事業運旺，工作、貴人、財富會主動找上門，而且會有賺快錢的機會，雖然有潛藏的壓力，但是不要因此受阻，勇敢往前進，只要開心地面對、不要發脾氣，事情都能迎刃而解，且荷包滿滿，切記不要讓情緒影響好運氣。

Top1 ：猴

屬猴的朋友在這段期間心想事成，事業、名氣、工作運大旺，事業上的貴人跟合作夥伴都超級給力，請把握這段最強時機，想做什麼就去做，會獲得幸運之神的眷顧。