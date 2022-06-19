行政院長蘇貞昌今（19日）上午9時召開擴大防疫會議，指揮中心報告國內近一周新增病例數呈略降趨勢，目前仍為廣泛社區流行，蘇貞昌表示，未來如可通過6個月至5歲幼童COVID-19疫苗接種建議，請指揮中心特別向嬰幼兒父母說明相關資訊，使其能在充分資訊下做出決定及準備。

蘇貞昌表示，國內疫情整體進入高原趨緩趨勢，而輕症或無症狀之病例超過99.6％，政府也將秉持「戒慎而不恐懼」的態度持續整備醫療量能，請國人安心；目前國內快篩試劑量足價穩，相關實名制及超商販賣通路運作皆屬順暢，請指揮中心持續盤整相關量能，長照等住宿型機構若有需求，亦可從寬逐案斟酌配發。

此外，入境居家檢疫措施調整為3＋4自本月15日實施以來，目前量能及運作尚屬順利，又近日因境外移入病例有發現Omicron BA.4及BA5等變異株，請指揮中心持續觀察。

蘇貞昌表示，有關疫苗施打作業，目前各廠牌疫苗量能皆屬充足，而5歲以上之各年齡層皆已依不同疫苗廠牌進行施打作業，指揮中心亦已累積相當程度的經驗，對於未來可能在各年齡層及各劑次擴增施打對象的情形，請指揮中心也要做好準備、預先妥適配置施打站，尤其是未來如可通過6個月至5歲幼童COVID-19疫苗接種建議，請指揮中心特別向嬰幼兒父母說明相關資訊，使其能在充分資訊下做出決定及準備。

指揮中心表示，全球疫情持平上下波動，全國報告Omicron亞型BA.4、BA5及BA.2.12.1病例持續增加，近期部分國家疫情回升與該等變異株傳播有關；國內近一周新增病例數呈略降趨勢，目前仍為廣泛社區流行，境外移入病例有發現Omicron BA.4及BA5變異株，將密切監測進入社區情形；今年累積本土病例共3162445例，其中輕症／無症狀者佔99.61％。

指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為91.15％，第2劑為82.6％，第三劑為69.44％，若以符合第三劑接種間隔人數統計，第三劑施打率則為93.35％，累積施打已超過5674萬人次。

截止本月17日止，6至11歲莫德納第一劑疫苗已接種約28.4萬人次，莫德納第二劑疫苗已接種約0.9萬人次，5至11歲輝瑞第一劑疫苗已接種約77.5萬人次，輝瑞第二劑疫苗將由地方政府依接種間隔自本月22日起逐續安排／指定合約醫療院所接種，後續視疫苗供應及接種情形於6月底至7月初校園接種。

12至17歲青少年第三劑截至本月17日施打約56.7萬人次，接種率達47.5％，各縣市將持續進行追加劑接種至6月底；75歲以上長者第1劑為80.1％，第2劑為75.0％，第三劑為63.9％ ；65至74歲長者第1劑為89.5％，第2劑為86.4％ ，第三劑為77.7％，其中，65歲以上追加劑符合接種間隔已達95.8％。

指揮中心指出，食藥署已於本（6）月17日專家會議核准莫德納疫苗用於6個月至5歲幼童接種，需接種2劑，指揮中心預訂於本月底前召開ACIP會議，討論滿6個月至5歲幼童COVID-19疫苗接種建議，並已簽訂莫德納疫苗2000萬劑採購合約，預計7月初先進口約45萬劑莫德納疫苗，約可供應90萬名幼童。

後續依ACIP會議專家建議及將依疫苗仿單適應症變更及供應情形，請地方政府規劃接種作業（包含大型接種站）及進行衛生單位人員接種相關教育訓練事宜，以利推動接種作業；此外，有關BNT疫苗幼兒劑型，指揮中心將持續與廠商洽談契約變更及後續疫苗供應事宜。