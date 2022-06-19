有網友PO臉書，1名阿公開著比特斯拉還威的高級跑車，市面上要價台幣1379萬元起的法拉利Ferrari 458 Italia在市場買菜。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

有網友PO臉書，1名阿公開著比特斯拉還威的高級跑車，市面上要價台幣1379萬元起的法拉利Ferrari 458 Italia在市場買菜。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

有名網友在臉書PO文，1名阿公開要價千萬跑車買菜，還打開前車廂裝蔥，網友們在該PO文下熱烈回應，「阿公，我找你好久了」、「阿公有缺孫子嗎」、「阿公缺孫女嗎」，因高調跑車現身市場引人注目。

1名網友在臉書社團「爆廢公社」中發文，「給阿公一把蔥，透早出門買菜的阿公，真是男人」，該網友表示他一早去市場時，發現1名阿公拿著一把蔥，正要放進前車廂，剛開始以為阿公是開特斯拉電動車，仔細一看發現竟然是比特斯拉還威的高級跑車，市面上要價台幣1379萬元起的法拉利Ferrari 458 Italia。

不少網友們看到PO文後，紛紛在下面留言、討論熱烈，大多人笑說阿公有缺孫子嗎？留言多為「阿公，我找你好久了」、「我不想努力了」、「幹嘛偷拍我阿公」，也有人說「真男人」、「阿北低調的買菜車」、「樸實無華」，更有人直言，「只看到逆向違停」、「車停這樣，三寶無誤」等，留言呈現兩極化。

法拉利超跑的駕駛，當時違規停車的路口。（吳佩蓉攝）

有網友PO臉書，1名阿公開著比特斯拉還威的高級跑車，市面上要價台幣1379萬元起的法拉利Ferrari 458 Italia在市場買菜。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

據記者前往了解，魚販說該大哥昨日上午有跟他買石斑魚、赤宗魚、馬頭魚等，平均1次都花費1000元至2000元，為人很客氣、低調，平均1個多月會過去買魚，只知道住礁溪，有時還會開另一台天空藍的跑車，平時也會到文化中心那附近買菜跟豬肉。

宜蘭縣警察局交通隊表示，依照網友提供的照片顯示，駕駛人的違規行為，疑似違反《道路交通管理處罰條例》第56條於交岔路口（不依順行方向）違規停車，可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

警察局再次呼籲民眾停車時，應遵守規定，不要貪圖一時方便任意違規停車，否則將會被警方依法製單舉發，如果因爲車輛違停造成發生交通事故，違停的駕駛人也要負起肇事責任。