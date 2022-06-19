游安順今帶著老婆、小孩一起看《獅子王》。（陳俊吉攝）

李培禎帶2兒子看《獅子王》。（陳俊吉攝）

陳翊萱。（陳俊吉攝）

楊銘威、方志友、游安順、李培禎、陳翊萱等人今（19日）在小巨蛋朝聖百老匯音樂劇《獅子王》，楊銘威在實境節目《來吧！營業中》以高EQ的處事態度及無厘頭的冷笑話圈粉無數，老婆方志友笑說節目上很多哏都在家裡聽過，「他的笑話有一個模式，所以很有真實感，每次看到都會心一笑。」

過去鮮少下廚的楊銘威，受到節目影響，不僅在家中烹飪牛丼，還主動善後清洗碗盤，讓方志友又驚又喜大讚很好吃，「他有天回家突然說他要準備晚餐，還問說有沒有味醂，他以前根本不知道味醂是什麼。」過去和朋友出去玩，總是在室內喝酒的楊銘威，最近也主動擔任烤肉的重要角色，「我烤一烤突然嚇到，為什麼我會在這裡？這對我來說真的是帶來『很負面』的影響。」至於最想吃節目中的哪道料理？方志友點名想吃楊銘威的拿手料理「馬鈴薯泡泡」，可惜家中沒有必備的氮氣瓶，只能先煎干貝、牛排滿足口腹之慾。

先前確診的楊銘威笑說自己的後遺症就是力量變大、體力變好、不會宿醉，做什麼都不覺得疲累，至於是否有感受到老公的體力？方志友害羞的說：「不知道，最近他工作比較忙，不好說。」楊銘威透露接下來的工作仍以戲劇為主，將會先進組拍攝。

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