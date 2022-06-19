除了四周的圍籬提供安全無虞的活動空間外，還有像是輪胎圈、跳躍跨欄、爬竿等讓毛小孩放電的設施。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

縣長王惠美說，在飼養犬貓之前，愛牠就要把牠當家人，千萬不要隨意棄養，民眾若要飼養也可以認養浪犬，給他們一個溫暖的家。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

員林市公所共斥資700萬將2座兒童與1座寵物公園結合。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化首座寵物公園19日正式啟用，位在員林運動公園西側，過去為閒置槌球場，如今規劃成超過2400坪的兒童與寵物遊憩場所，除了四周的圍籬提供安全無虞的活動空間外，還有像是輪胎圈、跳躍跨欄、爬竿等讓毛小孩放電的設施，市長游振雄說，歡迎所有鄉親，一起利用假日帶著家中的毛小孩，到寵物公園盡情放電。

員林市公所共斥資700萬將2座兒童與1座寵物公園結合，基地原為3面標準槌球場，寵物公園設置毛孩飲水區、跑酷體健訓練設施、還有清潔袋專用區等友善設施，讓毛小孩與飼主可以自由自在、沒有拘束的自由奔跑。

市長游振雄表示，槌球場已經荒廢將近30年，今年縣府將運動公園交由公所代管，在縣府的支持下，將這裡規畫成寵物公園，近年來越來越多民眾飼養毛小孩，因此提供一個專屬的公園讓牠們互相交流、盡情奔跑，讓毛孩的家長周末踏青有更多元的選擇。

游振雄說，寵物公園就坐落在藤山步道的範圍內，當時設計時就考量到大人小孩一起帶寵物出門，因此也規畫像是草皮、兒童遊憩設施的可以親子、寵物共遊的活動空間，在入口處也設置藤山意象，打造知名地標，讓人可以直接聯想到藤山多元的面貌，展現周圍豐富的觀光資源。

縣長王惠美也說，彰化縣內目前約有6萬4000多隻家犬，家貓也友4萬8000多隻，而流浪犬友1萬7000多隻，自他上任以來積極推動TNVR，目前流浪犬已經減少很多，但也拜託飼主，在飼養犬貓之前，愛牠就要把牠當家人，千萬不要隨意棄養，民眾若要飼養也可以認養浪犬，給他們一個溫暖的家。