每年6至10月是竹筍產季，新北市五股綠竹社區以生產綠竹筍聞名，為了帶動地方產業，即日起至10月的每周六、日舉辦「竹筍季系列活動」，邀請民眾體驗採筍一日遊。（農業局提供）

每年6至10月是竹筍產季，新北市五股綠竹社區以生產綠竹筍聞名，為了帶動地方產業，即日起至10月的每周六、日舉辦「竹筍季系列活動」，邀請民眾參與夏日筍情音樂會、人文生態導覽及食農採筍教育體驗一日遊等活動。

五股綠竹社區是新北市農村再生社區，位在觀音山國家風景區內，社區有超過100公頃面積的竹筍園，因為擁有充足日照、山坡地形的豐富水分、礦物質的砂質壤土及筍農耕作技術，使產出的綠竹筍鮮甜細嫩，而社區也研發出竹筍沙拉、五花肉筍乾、金沙綠竹筍等特色料理。

五股綠竹社區理事長林陳素梅說，為了活化在地產業，有效推廣社區綠竹筍，社區藉由申請農村再生執行計畫，發展出一系列竹筍季活動，將綠竹筍產業生態、農園特色融入其中，每次推出都吸引不少遊客參與。

林陳素梅表示，今年活動除了有筍園尋找綠竹筍、體驗挖竹筍及竹筍選購小知識外，還會帶著遊客品嚐竹筍大餐，甚至還有「夏日筍情音樂會」及「旗竿湖農場生態文史導覽」等知性活動，若民眾有興趣可至https：／／web.hocom.tw／h／index？key=4kk4x線上報名。

農業局長李玟表示，農業局長期輔導農村社區發展在地產業，希望打造具有人文風情的鄉村旅遊地點，實現社區永續發展的願景，綠竹社區擁有豐富的自然生態與人文景觀，適合一家大小出遊體驗，落實吃在地、食當季的目標。