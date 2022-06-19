暑假倒數計時、國旅振興補助將上路，許多民眾已開始規畫暑期旅遊行程，雲品(2748)旗下台北君品、國建(2501)旗下國泰飯店觀光事業、台北大倉久和、台北士林萬麗等飯店均紛紛推出快閃住房及夏季旅展，祭出各式住房及餐飲優惠，積極搶攻暑期觀光商機。

台北君品酒店即日起至9月8日推出「買4000送6000」住房專案，每房每晚4000元起入住雅緻客房再加贈6000元餐飲抵用金，7月15日起還可搭配1300元國旅振興補助，靈活運用餐飲抵用金，愜意享舒適客房空間與星級美味餐點，輕鬆歡度夏日假期。

此外，君品25日起再次推出廣受好評的「TOMICA WORLD主題房」住房專案，以等同3折優惠，入住君品獨家「TOMICA WORLD主題客房」一晚包括翌日早餐，另贈送TOMICA木製拼圖盒、泡澡球、主題襪子、收納籃，波力拼裝車及救援小英雄波力互動展票券。

國泰飯店觀光事業的和逸、慕軒飯店聯手推出「初夏旅行．住一送一」快閃住房優惠，即日起至30日預訂和逸全台5館2晚最低4088元起、慕軒2晚6388元起，均含自助式早餐，專案可入住至7月31日並可彈性選擇同日2間或連續住宿2晚。

而國泰飯店觀光事業亦首次攜手KLOOK、KKday雙平台合作，即日起至30日推出「2022春季線上旅展」，16項超值餐券即買即用，價格下殺4.8折、最低250元起，可用優惠價大啖豐盛自助百匯Buffet、戰斧牛排、爐烤櫻桃鴨等美味。

大倉久和即日起至7月17日推出夏季旅展，集結館內人氣餐廳推出6款住宿及餐飲超值優惠，住宿券下殺18折、雙人2999元即可入住原價1萬7250元的菁英客房，餐券則祭出7折優惠、最低每人750元可享用自助式下午茶。

台北士林萬麗18～20日推出「618優惠住房專案」72小時快閃活動，預訂7～8月雙人入住行政豪華市景房，享行政酒廊禮遇和早餐，每房每晚4618元起，豪華市景房含早餐每房每晚3618元起，周一至周四入住可免費升等，預估將帶動7、8月住房率明顯成長。

此外，台北士林萬麗同步祭出加購優惠，預訂618優惠住房專案可用2618元加購第二晚，加購士林廚房早餐2客618元，較買一送一更划算。購物網站「Ready to GO」限定優惠專區，6月份每周推出主打菜色「期間限定7折」優惠，並贈送價值「500元餐飲抵用券」1張。