國民黨議員陳永德日前帶15位里長與台北市副市長黃珊珊餐敘3小時，拔樁傳言甚囂塵上。國民黨台北市長參選人蔣萬安今前往信義區景聯里報稅活動，陳永德現身力挺，強調唯一支持、全力支持蔣萬安，打破拔樁傳言，蔣則說情誼絕對不受外界傳言影響。

國民黨立委費鴻泰、議員陳永德今陪同蔣萬安出席報稅活動，被問及合體打破黃珊珊拔樁傳言，三人先是一陣乾笑緩和氣氛。蔣萬安接著說，完全就是為地方服務，他在地方則經營法律諮詢服務，費鴻泰經營報稅服務，陳永德多年在松信耕耘，服務案件在議會裡相關排名第一，無人能出其右，他跟陳、費的情誼絕對不受外界傳言影響，「不會被外界見縫插針。」

蔣萬安指出，他們都有共同選區松山區，中央、地方上有密切合作，更不用說，兩位前輩給他很多指導跟建議，尤其陳永德七連霸，對地方上的市政願景如數家珍、服務耕耘大家有目共睹，包括未來很多想要推動的市政建設，都是未來共同努力的目標，「我們只會有更緊密的合作。」

媒體詢問陳永德要再為蔣辦30位里長餐敘嗎？陳永德直說「更多位也可能啊！一定要的啊！我20幾年來都是忠黨愛國，一直在國民黨，有一些情誼避免不了」。被問到唯一支持蔣萬安嗎？陳秒答，「當然是唯一支持啊，全力支持啊」。

陳永德表示，與黃珊珊同屆5屆，認識20幾年，她要來早就講要來，「就情誼嘛」。費鴻泰也緩頰說，他與黃珊珊同屆過1屆，大家都是議會同仁，拜訪都是情誼上，若對方說要來拜訪，也不會說「你不要來」，並否認基層有鬆動，大家都支持陳永德、蔣萬安。

費鴻泰強調，針對台北市市長選舉，費鴻泰唯一支持蔣萬安，陳永德也唯一支持蔣萬安，希望蔣萬安、陳永德，一個在議會一個在政府為北市建設共同努力。

蔣萬安表示，陳永德的服務一直不分黨派，所以才能夠七連霸，深受鄉親大力支持跟肯定，我們的服務本來也是如此，只要民眾有需求，我們就到哪裡。