黑心快篩案，神隱5天的食藥署長吳秀梅18日晚終於回應說：「不是應該要譴責違法的廠商嗎？」資深媒體人黃揚明砲轟，誰都可以譴責違法廠商，就食藥署不行，因為食藥署早就知情，卻沒有採取積極作為查辦！

黃揚明在臉書披露，在食藥署不知情的狀態下，廠商才是唯一的壞人。但是當醫優科技在5月13日發文給食藥署那天起，食藥署就知情，卻沒有採取積極作為查辦，導致許多機關浪費鉅額公帑採購黑心快篩試劑，還交給民眾使用，食藥署責無旁貸。

黃揚明直言，食藥署直到6月初以後，才向廠商大鑫資訊提出採購該款快篩試劑要求試驗，但大鑫資訊以「無現貨」為藉口，說要6月15日以後才能拿到。

結果呢？等不到6月15日，6月13日案情爆發，黃南競14日遭收押。食藥署長還好意思出來說：不是應該譴責違法廠商嗎？

黃揚明強調，包庇違法、消極不作為導致災害發生，也是違法。他並引用《刑法》第130條「公務員廢弛職務釀成災害者，處3年以上10年以下有期徒刑。」痛批「吳大署長，您知道為什麼該被譴責了嗎？」