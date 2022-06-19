涉嫌在台灣犯下雙屍3命命案王大賢逃回泰國後，17日向當地警方投案。又傳出泰方說還有2人涉案。對此桃園地檢署說，我方調查後，提供泰方2人身分，並表示已依涉殺人罪嫌對這2人發出拘票，等同證實還有2人涉案。

桃園地檢署表示，6月10日發現本案後，檢察官即指揮警方專案人員持續調閱監視器畫面並進行交叉比對，發現疑有2名泰國人士參與，惟2人已於11日上午出境，檢察官除已將該2人列為被告，並對其等住處進行搜索外，並已發拘票且依法為入出境留置處分，並將2人姓名及身分資料通知泰方。