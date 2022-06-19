新增172人死亡！本土+50561 中重症增285例 台中確診數全台最多

本土新增個案連續3天維持在5萬例初頭，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增5萬561例本土病例，死亡新增172例，境外移入個案75例。死亡個案新增一名3歲兒童，有哮吼，確診後又被驗出有重度糖尿病；重症個案新增一名10多歲男童，長期臥床，神經系統疾病，肺炎併呼吸窘迫。

中重症個案新增285例，分別為145例中症，140例重症。死亡個案新增172例。

發言人羅一鈞表示，死亡個案中，新增一名3歲兒童，本身有慢性腦神經系統疾病，6月7日發燒40度，至診所抗原快篩陽性確診，11日咳嗽、嘔吐，活動力降低，送急診，呼吸喘有雜音，診斷為哮吼併呼吸窘迫，收治兒科專責加護病房，給予氧氣、類固醇、瑞德西韋，免疫球蛋白等藥物，並於診治過程新診斷的糖尿病酮酸中毒，屬於糖尿病重症，因此給予胰島素治療，不幸於14日因敗血性休克及心肺衰竭，急救無效死亡。死因為哮吼、糖尿病。

指揮中心統計，國內12歲以下重症兒童累積62例，死亡18例，重症分別為哮吼7例、腦炎21例、肺炎12例、敗血3例、家中死亡5例，MIS-C12例，共病2例。

重症則新增一名青少年個案，為一名17歲男性，本身有腦神經系統疾病，有癲癇病史長期臥床，沒有接種疫苗，6月9日發燒，出現咳嗽、呼吸急促、短暫抽搐至急診檢驗陽性確診，醫師開立藥物返家服用，後續發生四肢間歇性發紫意識改變，13日再度到急診，血氧濃度下降，Ｘ光顯示肺炎，插管入住ICU使用呼吸器，並接受瑞德西韋、類固醇藥物治療，仍在加護病房救治中，

青少年重症累計8例，死亡3例，重症肺炎5例，5名肺炎都有慢性病史、心肌炎1、MIS-C1例、共病1例。