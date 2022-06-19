台中市長盧秀燕(中)邀請市民一起在會展中心鋼梁上簽名，見證歷史。(林欣儀攝)

台中國際會展中心千呼萬喚，終於在2019年拍板動工，目前工程進度已近50％，預計7月上梁；市長盧秀燕上午偕同經發局長張峯源、建設局長陳大田拍攝簽梁短片，邀市民6月24、25兩天揪團來簽梁，把自己的名字烙印在這座經貿建設中。

盧秀燕開心的在白色鋼梁上簽下大名，留下歷史見證，她說，台中市要成為世界最重要的經貿中心，就必須要有國際的會展中心，台中人等了20年，她上任後排除萬難，終於動工，工程相當順利，預計7月6日舉行上梁儀式，也意味著會展中心的硬體結構將於今年底或明年初完成。

盧秀燕強調，台中國際會展中心是台中工商界的希望、市民的驕傲，特別邀請所有市民呼朋引伴，在6月24、25日這兩天一起到市府廣場簽梁，將名字烙印在會展中心的鋼梁上。市府將於24、25日早上8點到下午5點開放市民簽梁合影，並縮時錄影紀錄。

經發局指出，台中國際會展中心位於水湳經貿園區，其設計分為會議棟、展覽棟，其中展覽棟上、下層將設標準攤位1600攤；會議棟上、下層則有國際級會議中心，內部也可提供200個標準攤位，另戶外有TREE GATE及停車場、可提供臨時展攤共560個，總計最大可使用攤位數為2360攤

建設局表示，會展中心分為一、二期工程，目前主體工程已完成近50％，預計2024年完工。

為歡迎市民簽梁合影，市府特別在24、25兩天提供每日限量1000杯咖啡兌換券，只要完成簽名並在「台中市政府經濟發展局」臉書指定貼文上傳照片且按讚分享，即可獲咖啡兌換券1張，還有機會抽iPhone13。