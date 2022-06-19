新竹市居家照護關懷中心整合防疫、篩檢、通訊診療、疫苗、生活關懷等5大諮詢專線，民眾最常詢問快篩陽如何確診、入境檢疫3＋4，4天自主防疫期間可否住家，以及5至11歲該在哪裡打兒童疫苗，目前成立近2個月，估計超過5萬人受惠。

竹市居家照護關懷中心於今年4月啟用，迄今快滿2個月，5月也將防疫、篩檢、通訊診療、疫苗、生活關懷等服務，整合為1支專線，民眾撥進來後，再透過語音系統分流。

市府衛生局表示，民眾最常問的問題，包括快篩陽後該去哪邊確診，基本上是以視訊診療方式協助民眾上傳確診後通報給藥，民眾也可電話預約，並將快篩陽試劑完整密封攜帶前往實體診所看診。

民眾也常打來問，入境檢疫3＋4天，後面4天是否可返家隔離，衛生局表示，依指揮中心指示，3＋4天原則上須在同一地點，但前3天若在防疫旅館，後4天自主防疫期若想返家，只要符合1人1戶，且經地方政府同意，即可返家隔離。

也有家長不清楚5歲到11歲兒童疫苗去哪裡打，衛生局說明，5歲至11歲第1劑滿4週以上兒童可到合約診所，施打第2劑疫苗，7月也將新開兒童第2劑疫苗專案施打站，提供莫德納和輝瑞疫苗。

新竹市副市長沈慧虹19日也到關懷中心，她表示工作人員辛苦提供24小時服務，也被稱作「新竹市防疫隊小7」，防疫過程中，資訊量太大，民眾容易搞混，但只要打一通電話就解決問題。

「生病不分日夜，服務也不分日夜！」沈慧虹說，她也感謝關懷中心工作人員守護市民健康，安撫民眾不安情緒，盼防疫的戰役盡早落幕。

市府指出，民眾若有防疫相關需求，只需撥打03-5320900單一專線，一通電話全方位解決市民防疫相關問題，此外也提供手語協助與外籍人士關懷照護。