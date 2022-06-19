桃園20歲陳姓男子前年網戀未成年少女，發展成情侶關係後，陳男帶著少女去摩鐵4度行房，還搞大其肚子，被女方母親發覺後，全案才曝光。案經上訴，桃園地院依妨害性自主罪，判陳男7月徒刑，考量其以70萬元與少女和解，予以緩刑3年，須服100小時義務勞務。

判決書指出，陳男2020年間透過交友軟體結交當時年僅15歲的少女，雙方迅速墜入情網，發展成男女朋友關係，但陳男明知少女未成年，竟4度帶著少女前往汽車旅館發生性行為，雖過程中均有使用保險套，仍意外使少女懷孕，少女的母親察覺其異狀，憤而報警向陳男提告。

桃園地院審理時，陳男坦承犯行，並與少女及其母親以70萬元達成和解，法官認定，陳男明知被害人是14歲以上未滿16歲的少女，思慮不成熟，欠缺完整性自主判斷能力，卻未能克制自身慾望，與少女性交，已對少女的身心健全與人格發展產生不良影響。

一審依對於14歲以上未滿16歲之女子性交等4罪，各處有期徒刑2月，應執行7月，考量其已達成和解，故予以緩刑3年，期間交付保護管束，另須服100小時義務勞務。案經上訴被駁回，全案定讞。