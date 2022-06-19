在台灣犯下雙屍3命命案的王姓嫌犯逃回泰國，17日向警方投案，而王嫌一開始說是台灣黑幫犯案，最後才坦承是因為金錢糾紛而殺人，泰方根據台灣警方提供的監視器畫面，認為王嫌僱用另外2名共犯殺害死者夫妻，而那2人也是泰國人已逃回泰國。中壢警分局19日對此表示，命案現場採證認為是1人犯案，而周遭監視器有拍到模糊的黑影，不排除是2名共犯協助清理命案現場。

中壢警方表示，命案第一現場新北市土城區移工宿舍附近的監視器，因為有部分是損壞的，僅看到王姓凶嫌開著死者夫妻的休旅車，從戶外停車場開進室內停車場，研判就是為了要搬運屍體，由於凶嫌行凶畫面並沒有任何一支監視器有拍到，根據現場跡證及屍體堆疊方式，原先認為只有1人犯案，但由於泰國警方指有3名凶嫌，而王嫌在9日犯案後潛逃回泰國，而移工宿舍原本有101名移工，扣除犯案的王嫌以外，之後確實有2名移工也立即返回泰國，加上監視器所拍到的模糊黑影，才不排除是有共犯協助。

專案小組說，命案現場有明顯擦拭痕跡，事後再比對影像發現2人模糊身影可疑，進一步查證認為，王嫌行凶處理屍體過程，可能有到宿舍找2名泰國移工協助，懷疑2泰籍移工有可能涉案，經查2移工已在11日離開台灣返國泰國，將透過司法單位向泰國警方調閱王嫌供詞偵辦釐清。