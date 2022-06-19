世界羽聯BWF女單世界排名第2的寶島好手戴資穎，今天（19日）下午在BWF超級1000系列印尼羽球公開賽女單決賽迎戰中國大陸新科亞錦賽冠軍王祉怡，1局落後的戴資穎，最終21比23、21比6、21比15逆轉勝，生涯第3度於本賽奪冠，也替自己明天生日帶回美好的生日禮物。

這場女單決賽也是戴資穎生涯首度對陣世界排名第14的王祉怡，第1局小戴從8比14落後努力追趕，其中1分雙方來回28拍，小戴幾次漂亮擋下，最後才掛網掉分，並奮力將分數追成16比16，雖然又是連掉3分被王祉怡再度領先，小戴仍持續尋找機會，連搶4分以20比19先出現局末點，不過近況不錯也贏過不少世界好手的王祉怡持續加壓、率先搶下一局。

第2局開局戴資穎以連得11分打出氣勢，以11比0超大分差進入技術暫停，回來後王祉怡將球打到後場，小戴判斷應該出借沒出拍，不過球被風吹回一點、落在界內，王祉怡終於在這局拿到第1分，雖然過程中又有1分小戴又被主審誤判球拍碰觸到網袋失分，所幸領先分數夠多，小戴不受影響，在雙位數領先優勢下，這局21比6扳回一城。

決勝第3局戴資穎6比1有個好的開始，中段王祉怡連得5分超前比數，並先拿到第11分進入技術暫停，回到場上續戰小戴連得2分再要回領先，隨後王祉怡再度追平，雙方戰況膠著了一段時間，在14比14後小戴以7比1攻勢關門，漂亮奪冠。

戴資穎昨天克服下背部有點不適及落後一局的考驗，在準決賽逆轉勝大陸東京奧運金牌陳雨菲，是繼今年5月泰國公開賽決賽之後，再度取勝這位勁敵，這一次小戴再度挺進冠軍賽，並通過王祉怡這關，進帳個人本季第2冠，為自己明天28歲生日提前慶生。

戴資穎曾在2016年、2018年兩度收下印尼公開賽女單冠軍，除了拿下個人在本賽的第3冠，也得到史無前例的第24座超級賽500系列以上賽事女單冠軍，而自從BWF在2018年修改賽事等級制度後，小戴也已經拿過5場超級1000以上等級賽事的冠軍。