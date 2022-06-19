花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭是縣境內最大的內陸湖泊，依山傍水的環境孕育豐富生態，吸引許多鳥類駐足停留；圖為烏頭翁。（縱管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭是縣境內最大的內陸湖泊，依山傍水的環境孕育豐富生態，吸引許多鳥類駐足停留。（羅亦晽攝）

花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭是縣境內最大的內陸湖泊，依山傍水的環境孕育豐富生態，吸引許多鳥類駐足停留，花東縱谷國家風景區管理處為讓大眾更加認識牠們，8月將開設「鳥類大觀園」課程，介紹各種東部常見鳥類之餘，亦將鳥類的生態功能與價值植入民眾心中。

鯉魚潭座落在壽豐鄉池南村鯉魚山腳下，因東傍鯉魚山而被命名為鯉魚潭，園區內有環潭步道、森林步道等，是花蓮人平常郊遊野餐、踏青之處。

由於鯉魚潭園區具棲地多樣性，包含水域、陸域及人工遊憩觀景區等，吸引各式鳥類停留，該園區曾在一季內紀錄到高達30科46種鳥類，且多是台灣東部低海拔地區常見鳥種，單純且易於觀察，吸引民眾前往拍鳥、賞鳥。

縱管處處長郭振陵表示，出現在鯉魚潭的鳥類會因季節與環境變化而有所不同，包含一年四季常見的五色鳥、紅嘴黑鵯、朱鸝和大冠鷲等，9、10月的現蹤的赤腹鷹和國慶鳥灰面鵟鷹，及冬季則可觀察的雁鴨和小型渡冬雀鳥。

縱管處鯉魚潭環境教育中心為讓民眾更認識鳥類，日前通過環保署審查，將在8月開設「鳥類大觀園」環境教育課程，除介紹東部常見的鳥類及其生態功能與價值，並因應近年誘拍亂象，呼籲民眾遵守賞鳥應有的規範。

郭振陵表示，「鳥類大觀園」課程屆時將由宣講師帶領民眾認識園區常見鳥類，也將教育學員「今日鳥類，明日人類」意涵，若今日的環境鳥類都無法生存，未來人類也將無法生存，顯示鳥類是重要的環境指標，有其重要的生態功能與價值。

此外，縱管處將在7、8月暑假期間每周六試辦遊輪式公車，一天只要花費490元即可走訪慶修院、鯉魚潭、花蓮觀光糖廠及雲山水等縱谷知名景點，且凡名字中有「縱、谷、花、蓮」任一字者，更能享半價搭乘，每班次僅提供8位優惠名額，欲參加者直接撥打客服專線（02-23215955＃33）報名，並於搭乘日出示身分證件供確認。