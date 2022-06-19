有竊盜和毒品前科的越南籍失聯移工阿海（33歲），在台販賣安非他命給同鄉阿松（20歲），因對方積欠貨款，夥同3人強押載往新竹、台南等地拘禁毆打，並逼簽高額借據。移民署新北專勤隊獲報後會同北市刑大偵七隊在24小時內救出人質，全案由新竹地檢署依擄人勒贖罪嫌起訴。
據了解，阿海不滿阿松積欠新台幣4000元，夥同其他夥同3名失聯移工阿勝（29歲）、阿德（31歲）以及阿光（35歲），今年1月底在被害人新竹縣竹北市的家門外將其擄走，並拘禁毆打。
警方指出，阿海一夥人還將虐待過程拍下，傳予阿松的母親阿雪（48歲），勒贖新台幣12萬，在對方遲遲不繳贖金後，打算逼迫阿松簽下新台幣45萬元（約越南盾3.6億）的借據，阿松起初不從，就拿棍棒毆致無法反抗，再迫其以指紋畫押。
阿松母親獲悉後顧不得自己失聯移工的身分，趕忙聯絡新住民團體，並前往新北市專勤隊求助。新北市專勤隊獲報後和北市刑大組成專案小組，火速於12小時內便鎖定阿松被囚禁地點，並會同新竹縣專勤隊，24小時內在新竹縣湖口鄉的民宅破門救人，將4名犯嫌繩之以法。
專案小組還在現場起出安非他命、開山刀、甩棍、球棒、銀行存摺、提款卡及手機等贓證物，全數查扣，訊後依擄人勒贖罪嫌將4人送辦，全案由新竹地檢署偵結起訴。
移民署新北市專勤隊隊長莊懿強說，阿海等失聯移工組成暴力擄人集團，危害社會公共秩序與善良風俗，移民署會秉持「保障合法，打擊非法」精神持續維護社會治安，也呼籲在台外來人口應遵守法規，千萬不得參與幫派組織。
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