被害人阿松被迫簽下45萬借據。（新北專勤隊提供／李奇叡新北傳真）

專案小組還在現場起出安非他命、開山刀、甩棍、球棒、銀行存摺、提款卡及手機等贓證物，全數查扣。（新北專勤隊提供／李奇叡新北傳真）

移民署新北市專勤隊與臺北市刑大偵七隊攜手破獲越南籍擄人勒贖集團。（新北專勤隊提供／李奇叡新北傳真）

有竊盜和毒品前科的越南籍失聯移工阿海（33歲），在台販賣安非他命給同鄉阿松（20歲），因對方積欠貨款，夥同3人強押載往新竹、台南等地拘禁毆打，並逼簽高額借據。移民署新北專勤隊獲報後會同北市刑大偵七隊在24小時內救出人質，全案由新竹地檢署依擄人勒贖罪嫌起訴。

據了解，阿海不滿阿松積欠新台幣4000元，夥同其他夥同3名失聯移工阿勝（29歲）、阿德（31歲）以及阿光（35歲），今年1月底在被害人新竹縣竹北市的家門外將其擄走，並拘禁毆打。

警方指出，阿海一夥人還將虐待過程拍下，傳予阿松的母親阿雪（48歲），勒贖新台幣12萬，在對方遲遲不繳贖金後，打算逼迫阿松簽下新台幣45萬元（約越南盾3.6億）的借據，阿松起初不從，就拿棍棒毆致無法反抗，再迫其以指紋畫押。

阿松母親獲悉後顧不得自己失聯移工的身分，趕忙聯絡新住民團體，並前往新北市專勤隊求助。新北市專勤隊獲報後和北市刑大組成專案小組，火速於12小時內便鎖定阿松被囚禁地點，並會同新竹縣專勤隊，24小時內在新竹縣湖口鄉的民宅破門救人，將4名犯嫌繩之以法。

專案小組還在現場起出安非他命、開山刀、甩棍、球棒、銀行存摺、提款卡及手機等贓證物，全數查扣，訊後依擄人勒贖罪嫌將4人送辦，全案由新竹地檢署偵結起訴。

移民署新北市專勤隊隊長莊懿強說，阿海等失聯移工組成暴力擄人集團，危害社會公共秩序與善良風俗，移民署會秉持「保障合法，打擊非法」精神持續維護社會治安，也呼籲在台外來人口應遵守法規，千萬不得參與幫派組織。

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