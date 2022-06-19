網紅蕾菈日前和老公湯宇及一行人前往澎湖吉貝島旅遊，度假期間仍不忘分享當地風景及她的泳裝照，昨18日再分享開深V火辣視角照，並寫下「有小心機的泳裝。」引起網友放大照片討論。

YouTuber蕾菈是「反骨男孩」成員，擁有混血外型、姣好身材，剛出道時有著「小鄧紫棋」封號，但逐漸走出自己的風格，和DJ老公湯宇已經結婚4個月，日前和好友前往澎湖吉貝島旅遊，且在度假期間似乎拍下不少海量美照，回家後在18日PO出開深V泳裝照，從照片中，見到蕾菈綁起高馬尾，身穿黑色高腰比基尼，僅露出正面圓弧曲線，有別於她日前穿著少布料紅色比基尼，但仍暗示這件泳衣「有小心機」，使不少網友放大看找亮點。

對此，網友發現蕾菈胸口有一串圖案，讓她事後在Instagram限時動態透露，「UNALOME底部的螺旋結構意味著人類初生時期的混沌，同時代表人生道路的起點。上部連接無限符號象徵，人生道路上起伏的循環曲線，與人世間生活的抗爭，在迂迴的曲線中反映出尋找生命方向之掙扎。」

蕾菈大方吐實刺青圖案的意義。（圖/蕾菈）

而隨著每段循環的延伸，無限符號將變得越來越小，代表我們在經歷人生的每一階段時，在乎的人事物會越來越少，愈趨於集中。無盡的循環後，延伸到尾的，才歸納出一條直線。直線象徵經歷過迂迴曲折後，最終達到涅槃之境界。蕾菈選擇刺青這圖案似乎別具意義。