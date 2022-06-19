國內即將開放6個月至5歲小小孩接種新冠疫苗，中央流行疫情指揮中心今天表示，最快本周就會召開ACIP會議，請專家評估是否開放6個月至5歲大孩童接種莫德納疫苗，同時也會討論青少年是否應接種追加劑，至於諾瓦瓦克斯疫苗，應暫不會被列入本次議程，可能要到7月過後才會進行討論。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，本周已排定ACIP議程，其中包含是否開放6個月至5歲小小孩接種莫德納疫苗，以及青少年追加劑兩大議題，主要是食藥署剛核准莫德納可用於6個月至5歲小小孩，時間上具有緊迫性，因此預估本次討論議程將以幼兒、青少年接種為重點。

除上述兩大議題之外，羅一鈞透露，也會討論是否開放機場防疫人員、防疫旅館工作者等二、三類防疫人員接種第四劑疫苗，至於外界關切的諾瓦瓦克斯能否列為第三或第四劑接種，疾管署本次會議也會提出，但是否會進行討論還是要看會議主席如何抉擇。

羅一鈞指出，雖然食藥署已核准諾瓦瓦克斯可在國內進行使用，但獲核准的使用方式是用於第一、第二劑，因此是否能成為追加劑接種，還要再經由ACIP委員們討論，依照目前排案進度，最快可能要到7月份才會列入討論。