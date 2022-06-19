(15：26更新)氣象局發布新北、桃園、新竹縣、苗栗、南投、宜蘭6縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（19日）新北至苗栗、宜蘭及南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。以及持續針對苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止。

由於對流旺盛發展，氣象局一度針對苗栗縣、高雄市、屏東縣發大雷雨訊息，高屏雨勢持續到15時00分，苗栗縣雷雨則是到14時45分止。提醒午後大台北、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，今天（19日）環境吹西南風，各地大多為多雲到晴，午後因熱力作用在大台北、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，外出最好攜帶雨具以備不時之需；溫度方面，清晨低溫普遍在24到26度之間，白天各地炎熱，高溫均達32到35度，局部地區可能還會更高一些，尤其台東及大台北有局部發生36度以上高溫的可能，東南部則有焚風發生的機率，中午前後紫外線指數偏高，外出應做好防曬措施並多補充水分。

周一、周二（20日、21日）太平洋高壓增強，鋒面北移至長江流域，臺灣各地大多為多雲到晴，暖如盛夏；環境吹偏南風，水氣稍增，使東南部地區有局部短暫陣雨，清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨，午後要注意中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，周三至周六（22日至25日）太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，高溫炎熱，僅東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區亦有局部短暫雷陣雨。