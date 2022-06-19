女星賈永婕不僅外型亮眼、個性活潑，還有一顆熱血行善的心，這兩年她聞名的事蹟，就是在疫情期間貢獻自身的力量，不僅號召親友一同為防疫出一份力量，更親力親為將各種物資送往需要的地方，被封為「防疫女神」，而她近期捐贈最重要的物資，就是有「救命神器」之稱的HFNC(高流量氧氣設備)，北榮也收到這份善意，回饋表示4名確診兒童因此受惠，挽救了寶貴性命。

賈永婕本月16日公開了北榮小兒科鄭主任的來訊，透露因她與「台灣永婕美少女慈善協會」捐贈的HFNC，成功救下4名確診孩童的性命，吐露今年新冠肺炎本土疫情再爆發，抵抗力不足又還未能打疫苗的孩童，成了容易受到感染的族群，雖大部分是輕症或無症狀，但仍有少數還需要住院救治。

而這些住院病童中，「有些小朋友因患哮吼症導致呼吸窘迫或插管後拔管，除了藥物治療外，高流量氧氣鼻導管(HFNC)在維持呼吸道通暢及穩定血氧上扮演重要角色」，如一名8個月大的男嬰，因確診而咳到呼吸喘、聲音沙啞並難以進食，另一名1歲大的男童，則是出現發燒及咳嗽似狗吠聲，甚至哭不出聲音，因呼吸急迫而送醫住院，孩子們在給藥後並使用了HFNC，症狀順利緩解，「在使用HFNC期間，小朋友一樣可以從嘴巴進食，也可以在病床上自由活動」，並在逐步調降流量後，約莫2、3天時間即可復原到移除使用HFNC的狀態。

另外，分別有1歲半及4歲的兩名病童，因感染新冠肺炎併發腦炎，4歲女童進行插管治療，拔管後搭配使用HFNC二至三天來維持呼吸道正壓，最後順利拔管，1歲半的病童則是不插管的情況下使用了HFNC，使用了3、4天成功維持住血氧濃度，醫師因此感謝賈永婕團隊及時捐贈了HFNC，真的實質上幫助了病童，賈永婕則是看到這樣的正向回饋，直呼「一切都值得了」，感謝醫護的付出，「因為生命可貴，我們就不要再計較為什麼是我來做這件事情了好嗎！因為已經很多生命延續下來」。