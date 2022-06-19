45歲男星言承旭曾和林志玲愛情糾葛16年，最後林志玲卻在2019年嫁給小7歲日本男友放浪兄弟AKIRA(黑澤良平)，並於今年除夕迎接寶貝兒子出世，而前男友言承旭感情狀態始終成謎，最近受訪透露身邊朋友結婚後，致使每個人生活型態產生改變，見狀他也語重心長地說出，「如果可以想早點有孩子」。

言承旭近日登上大陸節目《萌探探探案》透露，眼看周圍朋友漸漸結婚，過去以前隨時約得到朋友吃飯，喝一杯也容易，不過後來大家的生活型態卻慢慢和自己不同，「就會覺得說，如果可以的話，我真的還滿希望可以早點生小孩」並提到想帶著另一半出門，一起開心地露營。

其他來賓聽見後連忙勸退言承旭，對婚姻要有重新的認識，單親的Angelababy開玩笑稱打入朋友圈最佳解法，就是幫他們顧孩子，像她特別歡迎朋友來玩順便幫她看孩子。網友看幾人對話笑翻，「你趕緊找個老婆我們看看呀」、「趕緊結婚吧！我們都想看小小旭了」、「找個旭嫂生個小旭旭」、「期待你快生小朋友。」

其他嘉賓聽到言承旭想要孩子表示歡迎。(微博)

事實上，言承旭和林志玲交往16年，演藝圈金童玉女封號非二人莫屬，外界普遍認為他們會終成眷屬，不料兩人在2006年仍分手結束戀情，儘管曾有傳言一度指稱復合，卻得到藝人方的否認答案，最後林志玲在2019年跟Akira結婚，並在今年初宣布兒子出生，言承旭也給予祝福。