桃園19日新增4093例本土個案，較昨日下降11.23％，衛生局也統計，今開設的5站「莫德納兒童疫苗第2劑快打站」，共施打813人，因應未滿12歲學童基礎劑間隔縮短，將以入校接種為主，但未在學校施打的5至11歲兒童，可由家長陪同至合約醫療院所接種。

市府衛生局長王文彥表示，中央公布桃園新增4093例本土個案，相較18日4611例下降11.23％，其中65歲以上個案占9.65％、18歲以下個案占20.85％，迄今已累計38萬8658本土個案，桃園疫情呈現穩定下降的趨勢。

王文彥也指出，桃園本周提供長者第4劑莫德納疫苗接種專案，6月18日共接種1萬3682劑，總計6月15日、17日、18日共接種4萬1363人，長者施打的情況相當踴躍，其中施打第4劑的長者，共有3萬8357人，占符合接種資格7萬2788人中的52.7％。

為持續提升長者疫苗覆蓋率，市府下周將於6月22日、24日、25日再開設26處社區接種站，辦理長者第4劑BNT及高端疫苗接種專案，一樣提供滿65歲以上（原住民族55歲以上）、距離接種第3劑已滿5個月的長者接種，完成接種都會提供700元禮卷、2劑快篩試劑、桃園好米1包；而尚未施打第1、2、3劑的長者，也可以利用這3天進行接種。

王文彥也說，今上午8時至12時於桃園區龍山國小、中壢區元生國小、平鎮區新榮國小、楊梅區楊心國小及龜山區自強國小開設「莫德納兒童疫苗第2劑快打站」，共施打813人。有關未滿12歲學童基礎劑間隔縮短，將以入校接種為主，但未在學校施打的5至11歲兒童，仍可由家長陪同至本市合約醫療院所（醫療院所查詢名冊：https：／／reurl.cc／5GqA7v）接種疫苗。

王文彥指出，昨日桃園市社區醫療採檢站的看診人數降至241人、PCR採檢人數共357人，較17日再減少一些，5月11日至6月18日累計看診人數為2萬3304人，累計PCR採檢人數為10萬4425人。自6月20日起，社區醫療採檢站每日將維持開放2至3站，民眾也可就近選擇有提供陽性判讀服務的30家醫院及269家診所尋求醫療照護服務。

王文彥表示，目前桃園市的居家照護在案數共3萬7160人，截至6月18日照護案件累計38萬6656人，已完成37萬8750人，累計完成率近98％。