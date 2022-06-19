實力派歌手彭佳慧歌藝精湛，以高亢、渾厚的嗓音，唱紅《相見恨晚》、《死心眼》、《走在紅毯那一天》等多首經典歌曲，2016年更以《大齡女子》專輯奪下金曲歌后，親民的她也不時在網上分享生活大小事，稍早更是罕見解放尺度，在網上豪曬比基尼，辣穿綁帶泳裝和小褲褲，雖然沒有以正面入鏡，但她單靠背面示人就以前凸後翹身材曲線辣翻全網。

彭佳慧今（19日）罕見在網上解放尺度，享受度假時光豪曬比基尼，能見到她辣穿綁帶泳裝和小褲褲，同時不忘放送福利，轉身放送背面全身照，白嫩美背、蠻腰和一雙纖細美腿全都露，S曲線相當吸睛，完全看不出彭佳慧是50歲的熟女。

彭佳慧美背、蠻腰和長腿全都露。（圖／取材自彭佳慧臉書）

雖然彭佳慧沒有曝光正面，僅低調對鏡子自拍，仍不難看出她的纖細身材和一雙細長腳仔腳，而不只身材吸睛，保養有術的她，還大方曬超近自拍，大秀光滑肌膚和零細紋臉蛋，有網友就驚呼：「這皮膚也太好」，還釣出彭佳慧親民回應：「多敷臉 拍照用濾鏡」。

彭佳慧罕見解放尺度，吸引藝人方馨、許富凱狂讚，網友也紛紛直呼：「少女的身材」、「好犯規的身材」、「怎麼那麼辣」，彭佳慧則謙虛說是拍照拍得好「拍攝一百分」。