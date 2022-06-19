台北市副市長黃珊珊帶著民眾黨市議員參選人跑行程，挨批濫用行政資源。國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，民眾心中自有一把尺，市政府接下來面對年底選舉，應該維持行政中立，也希望市府清楚對外說明。

民眾黨擬由黃珊珊接棒參選北市長，黃珊珊目前仍保有親民黨籍，讓民眾黨內炸鍋。蔣萬安前往信義區景聯里報稅活動時表示，他自己是國民黨提名的候選人，代表國民黨參選年底台北市長選舉，這樣的立場跟態度非常堅定，不會改變，至於黃珊珊要加入哪個政黨，或代表哪個政黨出來參選，是每個人的選擇，他都尊重。

另傳出民眾黨質疑黃珊珊曾是蔡英文總統的側翼，蔣萬安指出，當然每個人過去各項參選歷史，大家也都了解，也都尊重每個人接下來的選擇和決定。他說，他是國民黨推出的候選人，就堅定腳步，持續一步一腳印爭取民眾認同，成為民眾心中最好的市長候選人。

而黃珊珊今日跑行程，又有民眾黨市議員候選人小雞跟在旁，蔣萬安則強調，民眾心中自有一把尺，市政府接下來面對年底選舉，應該要維持行政中立，身為首都，市府應要做表率。

至於黃珊珊是否應盡快辭職？蔣萬安認為，面對外界各項行政不中立的質疑，希望市府清楚對外說明，因為身為首都，應該作為表率，這些外界質疑不是第一次，希望市府面對議員或是市民都能清楚說明。

另外，對於新竹市長林智堅跑到桃園參選，挨批落跑市長，蔣萬安表示，這是民進黨內部的事，接下來民進黨、國民黨，各政黨都會照既定步調，提出各縣市最好候選人，其它政黨的事就不評論。

宜蘭縣長林姿妙今親自到台北，行銷南方澳的黃鰭鮪和鬼頭刀，蔣萬安現身出席，被問及不擔心林的官司影響年底選舉？蔣萬安回應，「我是宜蘭女婿耶，我太太宜蘭人」，今天早上活動就是推薦蘇澳南方澳黑鮪魚，還有遠近馳名的漁產，受邀出席非常開心。

蔣萬安表示，推銷在地優質漁產品到台北市，讓更多都會區民眾可以享受，宜蘭對他是第二故鄉，每次回宜蘭都可以嚐到南方澳非常好的這些漁產，有機會幫忙推銷非常高興。