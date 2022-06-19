為因應少子化私立大專生源枯竭，蔡政府2015年上任後銳意推動新南向產學合作國際專班，私校工會理事長尤榮輝表示，近年產業缺乏中階技術人才，教育部又開放科大招收年輕移工在職專班，可預期未來有越來越多東南亞外籍生出現在私立大專校園，一種是兼職打工的學生，另一種是兼職學生的移工。

尤榮輝認為，新南向政策立意雖良好，但執行上已出現諸多亂象，學校透過仲介招生、學生違法打工，或在職場被血汗剝削時有所聞，重創台灣國際形象，雖教育部三申五令禁止透過仲介，但仍有學校鋌而走險違法。

尤榮輝提到，未來學校外籍生勢必逐漸增加，但教育部授權開設國際專班似過於浮濫，造成後段私校為衝高學生數而違規招生，教學品質也堪慮。

尤榮輝建議教育部，提高授權招生境外生的學校標準，應排除預警和專轉學校外，只要教學品質查核有問題、有減欠薪情形，或有財務疑慮的學校都不應該核定開辦國際專班，才不會出現類似高苑科大財務出現危機，而境外生卻占三成的現象。