對於富樂黑心快篩試劑流入市面，申請端坦承是大陸製品，但羅一鈞17日代食藥署回應堅持是美國製，資深媒體人黃揚明秀出證據顯示，根本沒有所謂美國產製富樂快篩試劑。黃揚明也稱，羅一鈞只是幫食藥署回應，這兩天指揮中心不開記者會，羅一鈞不用再背鍋了！而陳時中今晚可解隔離，明天是否出關主持疫情直播記者會？羅一鈞也說，仍須視部長身體狀況而定。

黃揚明近日在臉書連續踢爆富樂黑心快篩試劑真相，最先由吹哨者於5月10日打電話給食藥署通報有假貨，5月13日親送公文，但沒有任何回應。直到6月初端午連假，透過管道報告此事，檢調才開始調查。

而羅一鈞幫食藥署回應，堅稱他們給予EUA的富樂快篩試劑是「美國廠」生產，但是幫忙申請EUA的申請端已坦承試劑是中國大陸製，黃揚明也嗆食藥署，若能找到在美國本土工廠製造的富樂快篩試劑，他願意到食藥署下跪。

但食藥署長吳秀梅18日出面回應，「應該要譴責違法的廠商」，黃揚明認為，誰都可以譴責違法廠商，就食藥署不行，因為食藥署早就知情，卻沒有採取積極作為查辦！涉嫌觸犯《刑法》第130條「公務員廢弛職務釀成災害者，處3年以上10年以下有期徒刑。」並指責吳秀梅，「您知道為什麼該被譴責了嗎？」

黃揚明也說，這兩天指揮中心不開記者會，羅一鈞不用再背鍋，請食藥署正面回應好嗎？

另外，衛福部長陳時中上周日確診，至今（19）日正好滿7天，今天晚上即將期滿解除隔離出關，明天是否出關主持疫情直播記者會，發言人羅一鈞表示，仍須視部長身體狀況而定。