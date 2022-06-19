為方便長輩施打第4劑，明起至7月1日，市府開設3大疫苗施打站。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市19日新增1008名確診個案，今年以來累積5萬8701名確診個案，目前累積居家照護者為8330人、居家隔離者為1786人，為方便長輩施打第4劑，明（20）日起至7月1日，市府開設3大疫苗施打站，長輩收到通知就可前往施打。

市府表示，為方便長輩施打第4劑疫苗，竹市明起到7月1日，開設中正市場（中正路245號2樓）、體育館（公園路295號）及慈濟靜思堂（中華路五段208巷20號）3大疫苗施打站，並針對符合施打資格者發送通知書。

衛生局指出，疫苗施打站服務時間為周一至五上午8點至11點、下午14點至17點，每周一、三、五提供莫德納疫苗、每周二、四提供輝瑞疫苗，主要服務65歲以上及55歲以上原住民長輩，於第3劑注射滿五個月後施打第4劑，若尚未完成前3劑者也可到站施打。

另外，三大疫苗施打站皆為無障礙環境，並設有輪椅可供長輩使用，市府也提供「疫苗計程車」、「復康巴士」接送服務，以及「到府施打」服務。

市府提醒，民眾若在3個月內曾經確診，建議於確診日滿3個月後向合約疫苗診所預約施打，以獲得最佳保護力。

竹市即日起也已開放合約診所為5歲到11歲第1劑滿4週以上者，施打第2劑疫苗，並規畫於7月4日至15日周一至周五 ，開設兒童第2劑疫苗專案施打站。