胡瓜在充氣球中逃出，卻暈頭轉向說不出話。（民視提供）

郭忠佑（左）和胡瓜一起示範遊戲。（民視提供）

民視《綜藝大集合》日前到南投埔里「水與松森林莊園」，由阿翔獨自進行開場，當大家都納悶胡瓜怎麼不在時，柯龍突推著充氣球衝進來，無視眾人目光來來回回地穿梭錄影現場，阿翔趕緊把他攔下說：「我們在錄影，你怎麼在這裡推來推去？」

這時，充氣球裡傳來大聲的「喂！」大家才驚覺裡面是胡瓜，並趕緊扶他起來，被滾地並且暈頭轉向的他緩了一會兒才說：「歡迎收看綜藝…」，結果卻被阿翔打斷說：「瓜哥我們都講過了，在你被滾來滾去的時候」，胡瓜搞笑回：「我待在這邊3天3夜研發了這個新遊戲，當然要用特別的方式出現！」

遊戲「我是狀元郎」中，參賽者要穿著空氣球裝，在指定的時間內，將對方轉出紅色圓圈即可獲勝。胡瓜讓柯龍先進行示範賽，要求他在30秒內將4位女藝人撞出紅色圓圈即可獲得的獎金，柯龍霸氣回應「我沒有在客氣喔！」瓜哥笑回：「看得出來，你剛剛推我地時候也沒有在客氣」，此話一出令大家噗疵一笑，因為大家都紛紛想起開場時的場景。

柯龍及其他4位女藝人站在紅線區內準備，胡瓜的哨聲才剛開始，4位女藝人就齊心衝向柯龍，但因為柯龍實在太壯，導致她們立刻往4個角彈出，大家看到這個畫面都笑到不能自己，柯龍也抓緊時機將她們接二連三地撞出去，輕鬆獲得勝利賺取獎金。