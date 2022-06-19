嘉義一名女網友上個月在好市多購買3盒益生菌，今天打開其中一盒發現，盒內竟有壓扁的香菸盒，令她十分錯愕，並將其PO上網，網友也看傻眼，更有人質疑原PO所購買的商品，曾是他人退貨品再重新包裝上架，對此，好市多回應，商品退貨後，不會再重新上架，架上商品皆有膠膜封裝保護。

原PO今（19）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，上月21日到好市多購買3盒益生菌，今天才將其中一盒外包裝拆開，沒想到裡面竟有一盒壓扁的香菸盒，她趕緊將另外兩盒拆開查看，還好無異狀。

原PO表示，當初購買時，隨機從層架上拿了3盒就放進購物車，外包裝還有些壓痕，當時認為是賣場人員補貨不慎壓到，並沒有多想，再加上自己並非第一次購買該產品，過去都沒有出現任何問題，她說拆開當下看到香菸盒，真的覺得很誇張。

從她分享的圖片來看，益生菌內裝分為兩格，其中一格可見被壓扁的香菸盒，香菸盒中還有疑似未抽過的菸。圖文曝光後，網友也不可置信，直呼「好扯！這種品管誰敢吃」、「感覺是蓄意的」、「我懷疑好市多的退貨機制有問題，根本從來沒有所謂的銷毀，只是給廠商重新包裝再上架」、「食物是直接銷毀，其他的退貨商品退給廠商，廠商要怎麼再包裝也不是好市多管轄範圍」、「以後是不是在好市多買東西都要錄影開箱了」。

《中時新聞網》詢問好市多，業者回應，目前得知是來自網路的消息，沒有其他任何進一步的訊息，退貨商品不會再上架，販售時也皆有膠膜封裝保護完整性。