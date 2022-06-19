23歲趙姓女子17日凌晨接獲親戚過世的消息，不顧當夜入睡前曾經飲酒，連夜載3名親友下山奔喪，未料因不勝酒力，逆向撞擊電線桿，車體嚴重變形，車內4人均受傷，其中2人骨折，趙女被警方測出酒測值達每公升0.8毫克，警方以公共危險罪將她函送橋頭地檢署偵辦。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市六龜區23歲趙姓女子17日凌晨接獲親戚過世的消息，急著奔喪，不顧當夜入睡前曾經飲酒，連夜載3名親友下山奔喪，未料因不勝酒力，逆向撞擊電線桿，車體嚴重變形，車內4人均受傷，其中2人骨折，趙女被警方測出酒測值達每公升0.8毫克，警方以公共危險罪將她函送橋頭地檢署偵辦，另同車2名成年人叔叔及表妹明知趙女酒駕卻不阻攔，遭員警依道路交通管理處罰條例第35條涉嫌違反酒駕規定予以製單告發。

六龜分局荖濃所警員6月17日凌晨5時6分，獲報於台27線0.5公里處發生交通事故，立即趕赴現場處理，到場發現受傷駕駛疑有酒氣，經救護車送往旗山醫院後對其酒測，酒測值達每公升0.8毫克，警方以公共危險罪將其函送法辦。

警方獲報到場時，發現趙女駕駛的一輛自小客車逆向撞擊電線桿，車頭半毀，車牌連同保險桿都拋飛到路面，車體嚴重變形，警方見狀趕緊將車門拉開，將受困駕駛趙女緊急救出，車上乘客包括副駕駛座上42歲的趙女曾姓叔叔，及後座的18歲曾姓表妹及17歲夏姓表妹，車內4人全數負傷，其中曾姓叔叔及曾姓表妹2人骨折，曾姓表妹傷勢較為嚴重，已先緊急開刀處理傷勢。

駕駛趙姓女子向警方表示，因臨時接到親戚過世的消息，才連夜載親戚要下山奔喪，沒想到才離開住家沒多久就自撞路旁電桿。警方除依法將趙女函送偵辦外，也將趙女及同車成年的曾姓叔叔及表妹乘客依道路交通管理處罰條例第35條涉嫌違反酒駕規定予以製單告發。

六龜警分局長陳膺方表示，酒駕產生的後果相當嚴重，親友務必要當場制止酒後駕車情形或請他人代駕，如明知駕駛有飲酒情形仍共乘，除駕駛受罰外，同車乘客亦要吃上高達6000元至1萬5000元不等的罰單，相當不划算，如造成他人傷亡，所要賠償損失更難以估量，呼籲大家千萬不要酒駕！

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