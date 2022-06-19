國內截至昨天邊境已攔截到48例Omicron亞型變異株BA.4、BA.5個案，不過台大前感染科醫師林氏璧表示，由於5月26日起快篩視同確診新制上路，PCR採檢人數變少，因此BA.4、BA.5恐已經進來台灣，只是還沒監測到，呼籲提高本土案例病毒基因定序的比例。

林氏璧在臉書分析最新一周英國偵測變種病毒的情形，上周BA.4比例衝到近20%是第一名，BA.5有17%，而美國來的BA.2.12.1從第一退到第三名，僅佔12%，這是否代表主流病毒株將被BA.4、BA.5壓下去，尚需觀察；至於滿陌生的BA.5.1也有成長，佔7%。同時英國各地檢測陽性率升高到2%，開始新一波疫情，住院、插管的人數也稍有增加。

以英國作為借鏡來看台灣疫情，林氏璧認為，BA.4、BA.5很可能已經進入台灣社區，只是大家不知道，指揮中心6月10日曾報告，台灣從4月1日至今病毒基因定序1058例，境外260例、本土798例，其中本土、境外BA.2佔比都是96%，但目前本土個案已超過300萬例，5月26日起又實施快篩陽視同確診，抽樣比例很低，這中間如果有BA.2.12.1從美國進來，或是近期已經有BA.4、BA.5進來，都是非常可能的，只是沒有偵測到，因此應該要提高本土個案定序的比例。

林氏璧指出，就算BA.4、BA.5已進來台灣，但在BA.2強勢流行下，一時之間應該是無法坐大，最近其他國家BA.4、BA.5案例成長率變高，看到的比較像是免疫逃脫造成的，不認為BA.4或BA.5本身的傳染力有比BA.1或BA.2高太多。

林氏璧指出，英國到目前尚未發生四株變種都在坐大的情況，但值得密切觀察。同時日本有些動物試驗研究指出BA4、BA5比較容易攻擊肺部，他則持保留態度，因為之前BA.2的時候日本也說比BA.1引發的發炎反應更嚴重，但英國和丹麥等地的臨床數據卻顯示沒有差異，不用輕易先下定論。